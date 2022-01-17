Совершенное полгода назад мошенничество раскрыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области раскрыли мошенничество, совершенное в июле прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, летом 2021-го года жительница Петропавловска обратилась в полицию с заявлением о том, что на ее имя кто-то оформил заем в микрокредитной огранизации.

Все это время полицейские занимались розыском преступника. Его удалось установить в январе этого года. По словам 33-летнего горожанина, она нашел на улице утерянную женщиной копию документа с персональными данными. Недолго думая, оформил на незнакомку заем в размере 50 тысяч тенге.

Мужчине предстоит понести наказание по уголовной статье «Мошенничество».

«Долгое время оформление кредитов на чужое имя было одним из самых распространённых видов интернет-мошенничества. Сейчас такая схема практически не встречается. В ходе диалога полицейских и владельцев микрофинансовых организаций было достигнуто важное соглашение: условия получения микрокредитов стали строже, и теперь оформить их без подтверждения личности невозможно», — сказал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.