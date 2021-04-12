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Совершен облет паводкоопасных участков в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
12 Апреля 2021, 00:01
Совершен облет паводкоопасных участков в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Заместителем акима Акмолинской области Аскаром Муратұлы и начальником департамента по ЧС Нурланом Атыгаевым по поручению министра по ЧС РК Юрия Ильина был совершен облет паводкоопасных зон Целиноградского и Аршалынского районов Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

«Облет паводкоопасных участков указанных регионов был произведен для оценки общей картины текущей паводковой обстановки, мониторинга наличия и схода снежного покрова, а также определения участков и мест движения и скопления талых вод и потенциальной угрозы от них населенным пунктам», - пояснили в ведомстве.

В ходе облета проведено аэровизуальное обследование Астанинского водохранилища, плотин озера Батпаколь, Бирсуатского водохранилища, Преображенского гидроузла и прилежащей территории на предмет снегозапасов на водосборной площади, а также наличия в них достаточных свободных объемов для принятия талых вод. В Целиноградском и Аршалынском районах проводятся противопаводковые мероприятия.

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«По итогам облета установлен сход снежного покрова местами на 70 % и местами вокруг столицы в радиусе 40 км на 90 %. На руслах рек начинается начальная фаза вскрытия рек с формированием перехода в ледоход, определены участки скопления талых вод. Паводковая обстановка на территории Акмолинской области находится на строгом контроле местных исполнительных органов и гражданской защиты», - резюмировали в ведомстве.

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