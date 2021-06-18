Совершать покупки в стране и за ее пределами стало проще с компанией MergersCorp M&A International

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - MergersCorp M&A International теперь в СНГ, а точнее, в России - это глобальная международная компания с сетью консультантов по слияниям и поглощениям предприятий с годовым доходом от 500 000 до 50 миллионов долларов. Одна из ведущих мировых корпораций трудится не только в сфере технологий, строительства, банковского дела и производства, но и здравоохранения, сервисных услуг, дистрибуции, инжиниринга, образования и транспорта, передает МИА «Казинформ».

Сегодня, mergerscorp.com имеет 80 партнеров в 18 странах мира и успешно реализует около 2,5 тысяч проектов.

От Лондона до Нью-Йорка, от Гонконга до Дубая, от Монако до Токио: консультанты mergerscorp.com работают в 30 государствах, помогая совершать продавцам и покупателям международные слияния и приобретения. Главная цель корпорации - сделать процесс покупки максимально гладким и эффективным. Для этого профессионалы тщательно изучают вашу компанию, сосредоточившись на максимальном увеличении оценочной стоимости вашего бизнеса, быстро, легко и конфиденциально. Убедившись в стабильности предприятия, начинают проактивный маркетинговый процесс, используя связи с международной сетью потенциальных покупателей. Понятно, доступно, надежно. Кстати, Конфиденциальность - один из важнейших факторов компании.

Свыше 35 тысяч потенциальных покупателей из США, ближнего востока, Китая и уже России. Для русскоязычных предпринимателей услуги таких профессиональных консультантов - новинка и необходимость. Ведь зачастую бизнесмены во время продажи или покупки сталкиваются с рядом проблем: отсутствие информации, метода оценки бизнеса, опыта, языковой барьер и другое. Корпорация специально разработала и запустила сайт на русском языке. Это ещё одна возможность для покупателей и продавцов расширить свои границы и совершать выгодные сделки в стране и за ее пределами.

Стоит отметить, Россия пока первая страна в СНГ, с которой MergersCorp M&A International официально начала своё сотрудничество. Другие государства, в том числе и Казахстан так же проявляют заинтересованность в совместной работе с корпорацией, так как понимают, насколько важен грамотный подход к любой покупке или продаже среднего или крупного бизнеса.