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Совбез ООН обязал талибов дать всем возможность покинуть Афганистан

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
31 Августа 2021, 17:02
Совбез ООН обязал талибов дать всем возможность покинуть Афганистан

НУР-СУТАН. КАЗИНФОРМ - Совет безопасности ООН одобрил резолюцию, требующую от движения «Талибан» выполнить свои обязательства и позволить всем желающим покинуть Афганистан. За резолюцию, разработанную Францией, Великобританией и США, проголосовали 13 членов Совбеза. Россия и Китай воздержались. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Совет Безопасности только что принял Резолюцию 2593, в которой четко выражено ожидание, что всем афганцам или иностранным гражданам, желающим покинуть Афганистан, предоставят возможность сделать это беспрепятственно в любое время по воздуху или через сухопутные границы», - Барбара Вудворд, постоянный представитель Великобритании при ООН.

Согласно одобренной резолюции, Афганистан больше не должен использоваться в качестве плацдарма для террористов. Особое внимание уделяется необходимости активизировать усилия по предоставлению гуманитарной помощи.

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, авторы резолюции проигнорировали принципиальную озабоченность Москвы о негативном влиянии на ситуацию массового вывоза ценных для экономики специалистов и заморозки финансовых активов.

Хотя в резолюции ООН не упоминается «зона безопасности», предложенная Эммануэлем Макроном, президент Франции считает, что признание талибов зависит от противодействия ими терроризму, уважения гуманитарного права и прав человека, в частности афганских женщин.


ООН   Безопасность   Афганистан   Мировые новости   Талибан  
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