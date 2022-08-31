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    16:52, 31 Август 2022 | GMT +6

    Сотый случай столкновения самолетов с птицами зафиксировали в Air Astana

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на рейсе КС 863 Алматы-Актобе во время захода на посадку произошло попадание птицы в датчик индикации температуры окружающей среды на самолете Аirbus A321, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу группы компаний Air Astana.

    «Это уже сотый случай столкновения с пернатыми с начала этого года в группе компаний Air Astana, что обоснованно вызывает опасения авиакомпании. Благодаря находящемуся в Актобе инженеру, направленному сегодня на осмотр другого воздушного судна A320, столкнувшегося также с птицей, задержка обратного рейса КС 864 Актобе-Алматы не превысила одного часа», - сообщили в пресс-службе.

    Ранее столичный аэропорт объяснил причины участившихся случаев попадания птиц в двигатели самолетов.

    Как сообщалось ранее, один из последних случаев столкновения самолета с пернатыми произошел с рейсом Актобе-Атырау. 27 августа сообщалось о том, что в закрылок самолета авиакомпании Air Astana, летевшего из Нур-Султана в Алматы, попала птица. 23 августа на послеполетном осмотре воздушного судна, выполнившего рейс Стамбул-Алматы, обнаружены следы попадания птицы в двигатель. 18 августа авиарейс Алматы-Атырау задержался из-за обследования технического состояния борта после попадания в двигатель самолета птицы.


    Фото: t.me/PR_AirAstana



    Теги:
    Алматы Актюбинская область Авиация Аэропорт Происшествия Транспорт Происшествия, ЧС
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