Сотый случай столкновения самолетов с птицами зафиксировали в Air Astana

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на рейсе КС 863 Алматы-Актобе во время захода на посадку произошло попадание птицы в датчик индикации температуры окружающей среды на самолете Аirbus A321, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу группы компаний Air Astana.

«Это уже сотый случай столкновения с пернатыми с начала этого года в группе компаний Air Astana, что обоснованно вызывает опасения авиакомпании. Благодаря находящемуся в Актобе инженеру, направленному сегодня на осмотр другого воздушного судна A320, столкнувшегося также с птицей, задержка обратного рейса КС 864 Актобе-Алматы не превысила одного часа», - сообщили в пресс-службе.

Ранее столичный аэропорт объяснил причины участившихся случаев попадания птиц в двигатели самолетов.

Как сообщалось ранее, один из последних случаев столкновения самолета с пернатыми произошел с рейсом Актобе-Атырау. 27 августа сообщалось о том, что в закрылок самолета авиакомпании Air Astana, летевшего из Нур-Султана в Алматы, попала птица. 23 августа на послеполетном осмотре воздушного судна, выполнившего рейс Стамбул-Алматы, обнаружены следы попадания птицы в двигатель. 18 августа авиарейс Алматы-Атырау задержался из-за обследования технического состояния борта после попадания в двигатель самолета птицы.

Фото: t.me/PR_AirAstana







