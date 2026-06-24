Соцсеть Threads разблокировали в Турции

Турецкий совет по конкуренции отменил временный судебный запрет на работу Threads, который действовал в стране более двух лет, передает агентство Kazinform.

Антимонопольное ведомство заявило, что компания Meta, владеющая платформой Threads, выполнила необходимые обязательства, благодаря чему сервис теперь работает в соответствии с новыми правилами.

Пользователям, желающим присоединиться к платформе Threads, отныне не требуется иметь профиль в Instagram.

— Пользователям будут предложены варианты «использования Threads с учетной записью Instagram» или «создания учетной записи с помощью номера мобильного телефона независимо от учетной записи Instagram»; персональные данные, полученные из учетной записи Instagram пользователей, которые выберут использование Threads независимо от Instagram, не будут объединяться с Threads, — говорится в заявлении антимонопольного регулятора Турции.

Напомним, власти Турции заблокировали социальную сеть в апреле 2024 года из-за опасений, что возможная интеграция данных пользователей Threads и Instagram может ограничить конкуренцию на рынке цифровых платформ.

Ранее мы писали о том, что Турция ужесточает правила доступа к соцсетям.