Соцпомощь получат владельцы затопленных дач в Петропавловске

В Петропавловске расширили список получателей социальной помощи, пострадавших во время паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы городского акимата, выплату в размере 100 МРП (369 200 тенге) смогут получить собственники дач, независимо является ли строение их единственным жильем, арендаторы жилья и дач и жильцы 2-х и 3-х этажей подтопленных многоэтажек.

— Для получения соцпомощи необходимо предоставить все соответствующие документы, подтверждающие право собственности. Арендаторам жилищ и дачных строений к заявлению нужно приложить договор, подтверждающий факт аренды. Если ранее граждане, попадающие под перечисленные категории, не подали заявления, то необходимо обратиться в отдел занятости и соцпрограмм по улице Театральная, 36, — добавили в пресс-службе.

По данным на 3-е мая, от горожан принято 2 766 заявлений. Выплату получили 2 226 человек на 821,8 млн тенге.