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    14:30, 04 Май 2024 | GMT +6

    Соцпомощь получат владельцы затопленных дач в Петропавловске

    Паводки, ущерб, комиссия, наводнения, подтопления, оценка ущерба
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    В Петропавловске расширили список получателей социальной помощи, пострадавших во время паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы городского акимата, выплату в размере 100 МРП (369 200 тенге) смогут получить собственники дач, независимо является ли строение их единственным жильем, арендаторы жилья и дач и жильцы 2-х и 3-х этажей подтопленных многоэтажек.

    — Для получения соцпомощи необходимо предоставить все соответствующие документы, подтверждающие право собственности. Арендаторам жилищ и дачных строений к заявлению нужно приложить договор, подтверждающий факт аренды. Если ранее граждане, попадающие под перечисленные категории, не подали заявления, то необходимо обратиться в отдел занятости и соцпрограмм по улице Театральная, 36, — добавили в пресс-службе.

    По данным на 3-е мая, от горожан принято 2 766 заявлений. Выплату получили 2 226 человек на 821,8 млн тенге.

    Теги:
    Соцвыплаты Пострадавшие Петропавловск Компенсация Паводки в Казахстане Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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