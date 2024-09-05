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    12:45, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Социально-экономическое развитие Жетісу: аким отчитался перед Президентом

    Глава государства принял акима области Жетісу Бейбита Исабаева
    Фото: Акорда

    Глава государства принял акима области Жетісу Бейбита Исабаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Бейбит Исабаев отчитался об итогах социально-экономического развития региона за 7 месяцев 2024 года и планах на предстоящий период:

    • за январь-июль 2024 года краткосрочный экономический индикатор составил 112,4%;
    • в экономику области привлечено 188,2 млрд тенге инвестиций, в том числе частные инвестиции достигли 136,7 млрд тенге.

    Аким сообщил, что учитывая аграрную направленность региона, особое внимание уделяется мерам по возврату и вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель, реализации программы «Ауыл аманаты» и развитию сахарной отрасли.

    Также он проинформировал о развитии промышленного производства, привлечении инвестиций в регион:

    • реализуется ряд перспективных инвестпроектов, в том числе крупный металлургический комбинат в Кербулакском районе, индустриальный парк «Казахстанско-китайский международный промышленный город» на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», ветровая электростанция мощностью 1 ГВт в районе Джунгарских ворот;
    • принимаются системные меры по расширению транспортно-логистического и транзитного потенциала региона.

    Представил данные о состоянии жилищно-коммунальной сферы:

    • до конца года уровень газификации в регионе достигнет 56,5%. Ожидается, что область Жетісу будет полностью газифицирована к 2028 году;
    • за последние 2 года в области построено и отремонтировано 86 объектов социальной инфраструктуры.

    Глава региона доложил о ходе жилищного и дорожного строительства, развитии туризма:

    • в целом, туристическая отрасль Жетісу опирается на потенциал 5 дестинаций. Это озера Алаколь и Балхаш, национальные парки «Алтын-Емел» и «Жонгар-Алатау», горный массив Жонгарского Алатау;
    • в целях развития экологического туризма запланировано строительство дорог до водопада Бурхан-булак и озера Жасылколь.

    Глава государства поручил продолжить работу по дальнейшему социально-экономическому развитию региона и повышению благосостояния населения. 

    Теги:
    Жетысуская область Касым-Жомарт Токаев Акимы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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