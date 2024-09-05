Социально-экономическое развитие Жетісу: аким отчитался перед Президентом

Глава государства принял акима области Жетісу Бейбита Исабаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Бейбит Исабаев отчитался об итогах социально-экономического развития региона за 7 месяцев 2024 года и планах на предстоящий период:

за январь-июль 2024 года краткосрочный экономический индикатор составил 112,4%;

в экономику области привлечено 188,2 млрд тенге инвестиций, в том числе частные инвестиции достигли 136,7 млрд тенге.

Аким сообщил, что учитывая аграрную направленность региона, особое внимание уделяется мерам по возврату и вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель, реализации программы «Ауыл аманаты» и развитию сахарной отрасли.

Также он проинформировал о развитии промышленного производства, привлечении инвестиций в регион:

реализуется ряд перспективных инвестпроектов, в том числе крупный металлургический комбинат в Кербулакском районе, индустриальный парк «Казахстанско-китайский международный промышленный город» на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», ветровая электростанция мощностью 1 ГВт в районе Джунгарских ворот;

принимаются системные меры по расширению транспортно-логистического и транзитного потенциала региона.

Представил данные о состоянии жилищно-коммунальной сферы:

до конца года уровень газификации в регионе достигнет 56,5%. Ожидается, что область Жетісу будет полностью газифицирована к 2028 году;

за последние 2 года в области построено и отремонтировано 86 объектов социальной инфраструктуры.

Глава региона доложил о ходе жилищного и дорожного строительства, развитии туризма:

в целом, туристическая отрасль Жетісу опирается на потенциал 5 дестинаций. Это озера Алаколь и Балхаш, национальные парки «Алтын-Емел» и «Жонгар-Алатау», горный массив Жонгарского Алатау;

в целях развития экологического туризма запланировано строительство дорог до водопада Бурхан-булак и озера Жасылколь.

Глава государства поручил продолжить работу по дальнейшему социально-экономическому развитию региона и повышению благосостояния населения.