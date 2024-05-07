Социальный эксперимент: как жители Астаны соблюдают чистоту

Над жителями города Астаны был проведен социальный эксперимент, передает корреспондент агентства Kazinform.

Эксперимент помог установить, как жители столицы соблюдают экологическую культуру и заботятся о чистоте окружающей среды.

Организаторы эксперимента бросали на набережной реки Есиль пустые бутылки, бумагу и другой мусор.

Фото: акимат Астаны

Съемочная группа наблюдала за тем, поднимут ли прохожие мусор, и бросят ли его в мусорный ящик. Ход эксперимента снимался скрытой камерой.

На видеозаписи можно видеть, что жители столицы не оставались равнодушными и бросали мусор в ящик.

— Мы увидели, что жители Астаны соблюдают чистоту. В этом мы убедились, наблюдая около часа. И врослые, и дети бросали мусор в специальный мусорный ящик, что нас порадовало. Мы все ответственны за чистоту вокруг нас. Считаем, что не только работники коммунальной сферы, но и каждый житель должен внести вклад в поддержание чистоты и комфорта в нашем городе, — отметили организаторы.

Фото: акимат Астаны

В Астане проходит масштабная экологическая акция «Чистый Казахстан: Астана — образец чистоты и порядка». Эта неделя называется «Чистый родник», в течение недели будет убран мусор вокруг рек и озер.

В рамках масштабной экологической акции проводится работа по санитарной очистке города, расчистке ливневых и канализационных сетей, улиц, тротуаров, внутриквартальных территоррий, общественных пространств и дворов. Также проводится высадка и уход за зелеными насаждениями, уборка территории при торговых объектах, газонов и цветников, ликвидация несанкционированных свалок.