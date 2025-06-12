Социальные расходы выросли в Казахстане

За 2022-2024 годы социальные расходы государственного бюджета Казахстана увеличились на 41,9% – с 13,1 трлн тенге (61,0% от всех расходов по направлениям, 12,7% от ВВП) в 2022 году до 18,6 трлн тенге (61,4% от всех расходов по направлениям, 13,8% от ВВП) в 2024 году.

Структура социальных расходов государственного бюджета Казахстана за 2022-2024 годы

Затраты на образование увеличились на 48,3% – с 4,5 трлн тенге (34,5% от всех социальных расходов) в 2022 году до 6,7 трлн тенге (36,0% от всех социальных расходов) в 2024 году.

Затраты на здравоохранение увеличились на 18,4% – с 2,1 трлн тенге (16,1% от всех социальных расходов) в 2022 году до 2,5 трлн тенге (13,4% от всех социальных расходов) в 2024 году.

Затраты на социальную помощь и социальное обеспечение увеличились на 34,2% – с 4,5 трлн тенге (34,3% от всех социальных расходов) в 2022 году до 6,0 трлн тенге (32,4% от всех социальных расходов) в 2024 году.

Затраты на культуру, спорт, туризм и информационное пространство увеличились на 45,5% – с 0,7 трлн тенге (5,3% от всех социальных расходов) в 2022 году до 1,0 трлн тенге (5,4% от всех социальных расходов) в 2024 году.

Затраты на жилищно-коммунальное хозяйство увеличились на 82,3% – с 1,3 трлн тенге (9,9% от всех социальных расходов) в 2022 году до 2,4 трлн тенге (12,8% от всех социальных расходов) в 2024 году.