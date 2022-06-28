28 Июня 2022 18:41

Сотрудников Телерадиокомплекса Президента наградили ко Дню журналистики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках национальной премии «Тұмар» награды получили сотрудники Телерадиокомплекса Президента. Почетной грамотой награждена корреспондент Международного информационного агентства «Казинформ» Акбота Кузекбай, передает корреспондент Агентства.

Перед началом торжественной церемонии награждения победителей национальной премии министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров поздравил сотрудников СМИ с профессиональным праздником.

«У нас отмечаются позитивные тенденции. Наша медиасфера очень успешно развивается. Это показатель того, что сегодня медиасфера Казахстана работает не только на внутреннее медиаполе, но и на внешнее. Наши сериалы продаются во многих странах. Нашими инновационными продукциями интересуются соседние государства. На наши новости ссылаются зарубежные СМИ. Например, в одной соседней стране три наших информационных агентства входят в ТОП цитируемых ресурсов. На этом нельзя останавливаться. Перспективы для роста есть. Потенциал нашей медиасферы достаточно высокий», - сказал министр информации.

Аскар Умаров отметил, что производимая нашими телеканалами, информпорталами, информагентствами продукция востребована. Большинство СМИ используют контингентный формат, живут в новых реалиях.

«Вместе с бурным развитием Интернета, виртуальной среды наши СМИ будут более конкурентоспособными. Министерство информации и общественного развития будет только способствовать этому», - добавил Аскар Умаров.

Ряд сотрудников СМИ сегодня были награждены почетными грамотами и нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі». В числе награжденных –сотрудники Телерадиокомплекса Президента.

Главный редактор телеканала «Qazaq TV» Айгерим Оспанова была награждена нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі».

Корреспондента Международного информационного агентства «Казинформ» Акботу Кузекбай наградили почетной грамотой за вклад в развитие сферы СМИ и безупречную службу.