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Сотрудников российского генконсульства в Афганистане эвакуировали в Узбекистан

Автор:  
Мадибек Джанибеков
12 Июля 2021, 21:51
Сотрудников российского генконсульства в Афганистане эвакуировали в Узбекистан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сотрудников российского генконсульства в Афганистане эвакуировали в Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, дипломаты российского генконсульства в Мазари-Шарифе, которые вели деятельность в афганском городе Хайратон, переведены в Узбекистан. Данное решение принято в целях обеспечения безопасности сотрудников российского генконсульства.

«Подтверждаю, что в настоящее время дипломаты, работавшие в консульском учреждении РФ в г.Хайратоне (Афганистан), благополучно доставлены на территорию Узбекистана», - заявил официальный представитель МИД Республики Узбекистан Юсуп Кабулжанов.

Напомним, на фоне обострения ситуации в Афганистане в конце июня военнослужащие афганских пограничных войск и бойцы местного ополчения несколько раз переходили на территорию Узбекистана. МИД РУ ранее заявил о сохранении нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны.


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