Сотрудников посольства Казахстана в Украине будут эвакуировать - МИД РК
Ранее посольство Казахстана в Украине в информационном сообщении призвало граждан Казахстана покинуть страну.
По словам Айбека Смадиярова, сейчас МИД проверяет информацию, сколько граждан Казахстана находятся в Украине.
«Из-за последних событий цифра разнится. Как вы видели, вчера опубликовано сообщение нашего посольства в Украине, чтобы как-то помочь им в этой ситуации. При первой эвакуации многие уехали, возможно, некоторые вернулись, поэтому точную цифру я сейчас назвать не могу», - заявил Айбек Смадияров журналистам в кулуарах заседания Правительства.
Он уточнил, что границы открыты, но после первой волны эвакуации с Украины многие вернулись домой.
«Посольство сейчас также работает. Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация скорее всего будет полная», - заявил Айбек Смадияров.