Сотрудников посольства Казахстана в Украине будут эвакуировать - МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудников посольства Казахстана в Украине будут эвакуировать в ближайшие дни. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее посольство Казахстана в Украине в информационном сообщении призвало граждан Казахстана покинуть страну.

По словам Айбека Смадиярова, сейчас МИД проверяет информацию, сколько граждан Казахстана находятся в Украине.

«Из-за последних событий цифра разнится. Как вы видели, вчера опубликовано сообщение нашего посольства в Украине, чтобы как-то помочь им в этой ситуации. При первой эвакуации многие уехали, возможно, некоторые вернулись, поэтому точную цифру я сейчас назвать не могу», - заявил Айбек Смадияров журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Он уточнил, что границы открыты, но после первой волны эвакуации с Украины многие вернулись домой.

«Посольство сейчас также работает. Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация скорее всего будет полная», - заявил Айбек Смадияров.