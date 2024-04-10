Сотрудников полиции Жамбылской области подозревают в мошенничестве

Начальников отделений межрайонного отдела по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области подполковников полиции подозревают в получении денежных средств мошенническим путем. Об этом рассказал официальный представитель Антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении начальников отделений межрайонного отдела по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области подполковников полиции по факту мошенничества.

— Они подозреваются в получении денежных средств в сумме 1 550 000 тенге путем обмана от жителя Шуского района за непривлечение к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. Указанные должностные лица задержаны и водворены в ИВС УП г. Тараза, — сообщил Данияр Бигайдаров.

Следствие продолжается.

При наличии подобных фактов, Антикор просит незамедлительно обращаться в сall-центр Агентства по номеру 1424.