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Сотрудников полиции и управления по делам обороны Алматы подозревают в мошенничестве

2 Октября 2019 12:50
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Сотрудников полиции и управления по делам обороны Алматы подозревают в мошенничестве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Алматы завершено досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности начальника отдела управления по делам обороны и инспектора дежурной части управления полиции Ауэзовского района города Алматы по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает корреспондент МИА

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«Являясь лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, они подозреваются в неоднократном завладении мошенническим путем денежными средствами в общей сумме 470 тысяч тенге под предлогом отсрочки от воинской службы и выдачи военного билета гражданам», - говорится в сообщении антикоррупционного ведомства.

Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса о предании подозреваемых суду.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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