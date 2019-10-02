Сотрудников полиции и управления по делам обороны Алматы подозревают в мошенничестве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Алматы завершено досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности начальника отдела управления по делам обороны и инспектора дежурной части управления полиции Ауэзовского района города Алматы по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает корреспондент МИА

«Являясь лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, они подозреваются в неоднократном завладении мошенническим путем денежными средствами в общей сумме 470 тысяч тенге под предлогом отсрочки от воинской службы и выдачи военного билета гражданам», - говорится в сообщении антикоррупционного ведомства.

Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса о предании подозреваемых суду.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.