Сотрудников медико-социальной экспертизы из четырех регионов наказало Минтруда РК

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК (КТСЗМ) Ербол Нургалиев провел в городе Шымкенте выездное совещание, в ходе которого озвучил итоги проверок территориальных отделов медико-социальной экспертизы (МСЭ), а также дал ряд поручений по улучшению их работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В мероприятии приняли участие уполномоченный по этике МТСЗН РК, руководители территориальных департаментов КТСЗМ, их заместители по вопросам МСЭ, руководителей отделов методологии и контроля (ОМК) МСЭ южных регионов (городов Алматы и Шымкент, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей).

Выступая на совещании, Ербол Нургалиев сообщил, что в 2020 году Комитета труда, социальной защиты и миграции провел выездные проверки деятельности медико-социальной экспертизы в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и в Шымкенте.

Было выборочно проверено 4 103 акта медико-социальной экспертизы, из них выявлено 943 (22,9%) акта с различными замечаниями. В их числе - несоответствие функциональных нарушений группе и срокам инвалидности, не указано количество дней временной нетрудоспособности, нет обоснования экспертного заключения, несоответствие степени выраженности функциональных нарушений, несоответствие степени ограничения жизнедеятельности, необоснованно разработаны индивидуальные программы реабилитации.

Также управлением МСЭ КТСЗМ выборочно проверено 8 500 актов медико-социальной экспертизы по всем 17 регионам на предмет обоснованности вынесенных экспертных решений отделами МСЭ, а также оказания государственных услуг в соответствие с действующим законодательством. По итогам проверок выявлено 935 (11%) замечаний.

За ослабление контроля в организации деятельности службы медико-социальной экспертизы по итогам проверок за 2020 год вынесены дисциплинарные взыскания:

- в Туркестанской области: в отношении заместителя руководителя департамента по вопросам МСЭ в виде строгого выговора, уволены 2 руководителя отделов МСЭ (по собственному желанию);

- в Алматинской области в отношении заместителя руководителя департамента по вопросам МСЭ, руководителя отдела ОМК МСЭ;

- в Жамбылской области в отношении и.о. заместителя руководителя департамента по вопросам МСЭ, руководителя отдела ОМК МСЭ;

- в г. Шымкент в отношении руководителя отдела ОМК МСЭ.

«Поручаю заместителям руководителей территориальных департаментов по вопросам медико-социальной экспертизы совместно с ОМК МСЭ постоянно проводить работу по профилактике коррупционных правонарушений в деятельности отделов медико-социальной экспертизы. Необходимо усилить контроль над обоснованностью экспертных решений отделов МСЭ, привести в соответствие данные информационной системы «Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность», проводить методическую работу с молодыми специалистами отделов МСЭ, строго соблюдать Этический кодекс государственных служащих», – сказал председатель КТСЗМ.

Нургалиев также поручил отработать с председателями ВКК лечебных учреждений порядок и очередность направления на медико-социальную экспертизу лиц, не прошедших освидетельствование, учитывая автоматическое продление инвалидности в период действия режима ЧП и карантина. При этом он подчеркнул необходимость строгого соблюдения карантинных мер в отделах МСЭ.

В завершении мероприятия Ербол Нургалиев заявил, что КТСЗМ будет усилена работа по профилактике коррупционных правонарушений в деятельности медико-социальной экспертизы.