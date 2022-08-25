25 Августа 2022 20:55

Сотрудников Казпочты осудили за хищение денег в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники компании незаконно присваивали деньги клиентов, которые поступали для оплаты платежей одного из ТОО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казпочта».

«При внутренней проверке в декабре 2020 года сектор ревизии и контроля выявил, что операторы связи почтового отделения села Дарьинское, Л. и Т., Западно-Казахстанской области похищали денежные средства. Будучи материально-ответственными лицами, пользуясь служебным положением, они незаконно присвоили деньги клиентов, которые поступали в период с 2013 по 2020 годы для оплаты платежей одного из ТОО. Операторы подделывали подписи и почерки клиентов о получении денег в расходно-кассовых ордерах через фиктивные расходные операции и снимали деньги со счетов клиентов. Виновных уволили, а материалы проверки передали в правоохранительные органы», - сообщили в пресс-службе компании.

По решению районного суда Западно-Казахстанской области бывших работников областного филиала АО «Казпочта» осудили в августе 2022 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники АО «Казпочта» похитили более 37 млн тенге.