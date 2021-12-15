Сотрудников холдинга «Байтерек» и дочерних организаций наградили медалями и почетными грамотами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в холдинге «Байтерек» состоялось торжественное собрание в честь 30-летия Независимости РК, в ходе которого сотрудники Холдинга и дочерних организаций были отмечены различными наградами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На торжественном собрании коллектив поздравил председатель Правления Холдинга Айдар Арифханов.

«В этом году исполняется 30 лет со дня обретения Независимости, о которой веками мечтали предки. Сотрудники холдинга «Байтерек» усердно трудятся во благо развития страны, вносят свой вклад в процветание Казахстана. Благодаря вашей работе предприниматели имеют возможность развивать бизнес и экспортировать свою продукцию. С каждым годом увеличивается количество семей, которые обрели свой дом. Благодаря поддержанным нами проектам бюджет страны пополняется налогами, создаются новые рабочие места», - сказал Айдар Арифханов.

Председатель Правления Холдинга отметил, что за столь небольшой исторический период общими усилиями народ Казахстана во главе с Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым сумел построить сильное демократическое государство.

«Хотя эти годы были очень сложными, страницы истории нашей Независимости полны достижений. Сегодня эта активная работа продолжается преемственной политикой Главы Государства Касым-Жомарта Токаева. Подводя итоги развития и становления Казахстана за тридцать лет, с гордостью можем сказать, что страна достигла больших высот. Однако впереди нас ждут более грандиозные планы и большая работа», - подчеркнул руководитель Холдинга.

Было отмечено, что Указом Президента страны за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами медалью «Ерең еңбегі үшін» награждены четыре сотрудника Холдинга «Байтерек» и дочерних организаций. В частности, управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» Арман Шамшин, руководитель Службы корпоративного секретаря АО «НУХ «Байтерек» Майра Турганова, Председатель Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Руслан Искаков, Председатель Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Гаухар Бурибаева.

«В преддверии государственного праздника – 30-летия Независимости Республики Казахстан, выражаю искреннюю признательность и благодарность руководству страны, руководителю холдинга «Байтерек» за предоставленную возможность и оказанное доверие. Медаль «Ерең еңбегі үшін» мне вручил лично Министр национальной экономики Асет Иргалиев. Все успехи и награды – результат работы сплоченной команды. Для меня большая честь трудиться во благо нашей Родины, работая в одном из крупнейших финансовых институтов страны, руководство которого уделяет должное внимание соблюдению принципов корпоративного управления, вопросу гендерного равенства», - отметила Майра Турганова.

На торжественном собрании Айдар Арифханов вручил 22 сотрудникам Холдинга и дочерних организаций юбилейную медаль «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл».

«Для меня это очень мотивирующий фактор для дальнейших побед и достижений. На мой взгляд, Холдинг вносит большой вклад в развитие и процветание страны. Это основной институт развития, направленный на поддержку крупного, среднего и малого бизнеса, обеспечение граждан жильем. В этом году к нам присоединились компании аграрного сектора. У нас появилась ответственная функция, будем работать в направлении поддержки сельского хозяйства. Думаю, что Холдинг добился значительных успехов за время своего существования», - поделилась руководитель аппарата Холдинга Дина Акрачкова, которая удостоена юбилейной медали.

Кроме того, 11 сотрудников отмечены Благодарственным письмом Премьер-Министра РК, двое – медалью «Еңбек ардагері» Министерства национальной экономики РК, 10 – Почетной грамотой и Благодарственным письмом Министерства национальной экономики РК. Среди награжденных – старший банкир Дирекции по работе с клиентами АО «Банк развития Казахстана» Асем Шакенова. Она трудится в компании уже 10 лет, курирует отрасли транспорта, логистики и связи.

«Считаю, это особая заслуга за 10 лет усердного труда. Как сотрудник Банка развития Казахстана, хочу вносить свой небольшой вклад в развитие экономики путем структурирования и финансирования проектов. Каждый день – это новый вызов, новые достижения и возможность проявлять свой потенциал», - отметила Асем Шакенова.