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    13:18, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Сотрудников финпирамиды «Astra Consulting agensy» задержали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Деятельность ТОО «Astra Consulting agensy» признана финансовой пирамидой. Об этом сообщили в полиции Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Следственном управлении ДП города Алматы напомнили, что первое заявление в отношении руководства и работников этой компании поступило в полицию в декабре 2019 года. На сегодняшний день официальное количество потерпевших – 124 человека.

    «По подозрению в совершении серии мошеннических действий, заключавшихся в привлечении граждан к инвестированию денежных средств и обещании выплаты ежемесячных дивидендов, задержаны шесть сотрудников компании. Ее руководитель объявлен в международный розыск. Действия подозреваемых квалифицированы ст.217 ч.3 УК РК – финансовая пирамида. Общая сумма ущерба, причиненного 124 вкладчикам, составила 601 245 283 тенге. Досудебное расследование проводится Следственным управлением ДП. Работа по установлению других участников противоправных действий, а также потерпевших продолжается», – резюмировал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

    В полиции призывают граждан, пострадавших от преступных деяний представителей вышеуказанной компании, связаться со следователем по телефону: 8-701-732-86-54 или подать официальное заявление, прибыв по адресу: город Алматы, улица Масанчи, д.55.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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