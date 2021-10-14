Сотрудников ДУИС осудили за убийство в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники тюрьмы в Усть-Каменогорске сотрудники тюрьмы убили гражданина, отбывающего наказания, а этот факт выдали за самоубийство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе городского суда №2 пояснили, что по ВКО в отношении шести сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы рассмотрено дело по статье 146 части 3 Уголовного Кодекса РК (пытка и убийство по неосторожности осужденного). Также был осужден гражданин А, получивший взятку за шантаж и злоупотребление служебным полномочием.

«18 июня 2019 года сотрудники учреждения ОВ-156/2 предварительно сговорившись, избили потерпевшего К. Мужчина, получивший телесные повреждения тяжелой степени тяжести, скончался на месте. Чтобы скрыть совершившее преступление, они пытали еще двух осужденных, а тело доставили в камеру дисциплинарного изолятора. Сотрудникам полиции они сказали, что гражданин К . совершил самоубийство», - говорится в сообщении.

Также выявлено, что сотрудник ДУИС по имени А. 14 июня 2018 года получил от матери осужденного в качестве взятки летние шины автомобиля на сумму 76 000 тенге. Осужденного он также заставлял сделать лестницу в доме своего родственника.

«Приговором суда 6 сотрудников тюрьмы, убивших осужденного, были лишены свободы на 5, 7 и 8 лет. А обвиняемый, получивший взятку, арестован сроком на 7 лет. Все осужденные лишены права работать на государственной службе и правоохранительных органах на 3 года», - говорится в сообщении.