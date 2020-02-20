Сотрудников департамента юстиции Акмолинской области подозревают в коррупции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Департамента юстиции Акмолинской области подозреваются в коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении работников департамента юстиции Акмолинской области по факту хищения государственного имущества», - сообщил на брифинге в Антикоррупционной службе старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
По его словам, госслужащие подозреваются в том, что в декабре 2019 года они, вступив между собой в преступный сговор, незаконно списали и похитили оборудование, находящееся на балансе департамента юстиции, стоимостью около миллиона тенге.
«Процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось, в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается. Окончательное решение с определением степени виновности будет вынесено судом», - заключил спикер.
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