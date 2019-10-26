Сотрудников Антикоррупционной службы ВКО обвиняют в применении пыток

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудников Антикоррупционной службы Восточно-Казахстанской области обвиняют в применении пыток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент собственной безопасности МВД РК.

В пресс-службе сообщили, 24 октября в ходе приема граждан на запрос жителей ВКО представителем МВД сообщено, что «по их обращению Департаментом собственной безопасности МВД по факту применения к ним пыток сотрудниками антикоррупционной службы Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование.

В настоящее время 4 сотрудника антикоррупционной службы ВКО признаны подозреваемыми в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 146 Уголовного кодекса РК («Пытки»)».

Во время приема граждан в МВД отметили, что «Факты применения недозволенных методов дознания со стороны борцов с коррупцией не единичны. В настоящее время расследуются уголовные дела о пытках подследственных сотрудниками Агентства по противодействию коррупции, а также его территориальных департаментов по Акмолинской и Алматинской областям».

Ранее 2 сентября 2019 года Президент Республики Казахстан К.К.Токаев в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» подчеркнул: «Надо предусмотреть строгую ответственность сотрудников антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия. Им не должно быть места в следственной практике».