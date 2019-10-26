-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:00
-
-
-
-
-
вчера 18:23
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:20
-
-
-
-
-
-
Сотрудников Антикоррупционной службы ВКО обвиняют в применении пыток
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудников Антикоррупционной службы Восточно-Казахстанской области обвиняют в применении пыток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент собственной безопасности МВД РК.
В пресс-службе сообщили, 24 октября в ходе приема граждан на запрос жителей ВКО представителем МВД сообщено, что «по их обращению Департаментом собственной безопасности МВД по факту применения к ним пыток сотрудниками антикоррупционной службы Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование.
В настоящее время 4 сотрудника антикоррупционной службы ВКО признаны подозреваемыми в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 146 Уголовного кодекса РК («Пытки»)».
Во время приема граждан в МВД отметили, что «Факты применения недозволенных методов дознания со стороны борцов с коррупцией не единичны. В настоящее время расследуются уголовные дела о пытках подследственных сотрудниками Агентства по противодействию коррупции, а также его территориальных департаментов по Акмолинской и Алматинской областям».
Ранее 2 сентября 2019 года Президент Республики Казахстан К.К.Токаев в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» подчеркнул: «Надо предусмотреть строгую ответственность сотрудников антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия. Им не должно быть места в следственной практике».
- Патрульные электромобили появились в Павлодаре
- Алексей Калайчиди: Что дает Казахстану реформа МВД
- В Семее заработал инфоцентр по приему обращений граждан
- Сотрудники миграционной службы осуждены за взятки от гастарбайтеров в Павлодарской области
- 612 нарушений ПДД выявили за день в Атырауской области
- Дело «Алматыметрокурылыс» прокомментировали в полиции
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана