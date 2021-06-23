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    02:50, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Сотрудников акмолинского ДУИС наградили в канун профессионального праздника

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В посвященном Дню полиции РК торжественном мероприятии, прошедшем в ДК «Достар» города Кокшетау, приняли участие руководство, личный состав и ветераны ДУИС по Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС региона.

    В числе приглашенных были также представители областной прокуратуры, партии «Nur Otan», департамента полиции Акмолинской области и Совета ветеранов региона.

    В холле Дворца культуры пришедших встречала выставка медалей.

    «Житель Кокшетау, ветеран органов внутренних дел Валихан Исмагулов коллекционирует ордена и медали времен Великой Отечественной войны. Он всерьез увлечен историей, а свое хобби - фалеристику - связывает с памятью отца-фронтовика. В канун праздника он предложил выставить экспозицию для молодых сотрудников УИС. В коллекции Валихана Исмагулова больше сотни орденов и медалей. Собирал он их почти 20 лет, большинство экземпляров - копии, изготовленные уже в наши дни, но есть и оригиналы, которые ему часто передают на хранение. А недавно коллекция пополнилась высшей воинской наградой тех лет - Орденом Победы. Он тоже муляж. А подлинник изготовлен из драгоценных металлов, инкрустирован бриллиантами и стоит больших денег», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

    Торжественная часть началась с минуты молчания - дань памяти тем, кто в мирное время отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности казахстанцев.

    С 29-летней годовщиной со дня принятия закона «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» личный состав поздравил глава ведомства УИС Акмолинской области полковник юстиции Кайрат Айдарбеков. В своем выступлении начальник отметил, что на сегодняшний день перед правоохранительными органами стоят серьезные цели и задачи.

    В ходе официальной части мероприятия состоялась церемония награждения отличившихся в профессионализме сотрудников. Четыре офицера УИС области поощрены приказом министра МВД РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева. Награждена медалью «Еңбек ардагері» приказом Министерства здравоохранения РК врач–рентгенолог учреждения ЕЦ-166/11 Валентина Цыганова. Начальник департамента лично наградил лучших уисовцев за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также достойные показатели в оперативно-служебной деятельности.

    Всего по Акмолинской области были поощрены более 80-и сотрудников. Долгожданное очередное звание «майор юстиции» получила Татьяна Шейко (учреждение ЕЦ-166/4), погоны «подполковника юстиции» - главный специалист службы пробации департамента Бибигуль Буланова.

    Обращаясь с поздравительной речью к личному составу акмолинского ДУИС, председатель общественного совета по противодействию коррупции партии «Nur Otan», полковник в отставке Петр Губчук отметил выправку молодых сотрудников, заслуженные поощрения, поблагодарил за внимание в адрес ветеранов, пожелав молодежи с честью и достоинством служить родине.

    Торжественное мероприятие продолжил концерт.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Акмолинская область
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