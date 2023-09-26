Экс-сотрудников акимата арестовали по подозрению в мошенничестве в Атырау

В Атырау арестовали бывших руководителей отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата акима города Атырау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По информации ведомства, должностные лица подозреваются в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения.

Данный факт прокуратурой зарегистрирован по п.2 ч.4 ст.190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ст.361 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Прокуратурой области проводится досудебное расследование.

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