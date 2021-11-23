Сотрудники УИС подготавливают осужденных к освобождению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С декабря 2016 года внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы пробации, такие как ресоциализация осужденных в местах лишения свободы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС.

В закон внесены изменения в части «Пенитенциарная пробация». В рамках реализации пенитенциарной пробации, применяемой к осужденным ,отбывающим наказание в местах лишения свободы, которым до отбытия срока наказания остался один год, сотрудниками учреждения департамента УИС по городу Нур-Султану совместно с сотрудниками службы пробации проводится работа по разъяснению подготавливаемым к освобождению, законодательства, регламентирующего порядок трудового и бытового устройства, информирует о действующих правовых механизмах реализации и защиты прав и свобод; разъясняет объем и порядок получения социально-правовой помощи при освобождении из мест лишения свободы; предварительно информирует о порядке осуществления административного надзора и пробационного контроля, а также последствиях его нарушения, ведет совместно со службой трудового и бытового устройства учреждения работу по подготовке осужденного к освобождению.

Всего в учреждениях Нур-Султана под действие пенитенциарной пробации подпадают более 200 осужденных. С ними проводится работа по подготовке к освобождению, к жизни на свободе. Выясняются такие вопросы как наличие жилья, какие специальности имеет, состояние здоровья, поддержание родственных связей.

Служба пробации совместно с администрацией учреждения по просьбе лиц, подготавливаемых к освобождению, устанавливает их взаимодействие с центрами занятости населения для регистрации осужденного и предоставления ему информации о вакансиях на рынке труда, со специализированными организациями (агентствами) по найму жилья, с социальными службами для содействия пожилым лицам, инвалидам и лицам без определенного места жительства в получении социальных услуг.

В случае получения уведомления об отсутствии возможности трудоустройства освобождаемого по месту жительства в связи с невостребованностью имеющейся у него специализации принимаются меры по его переквалификации в рамках профессионально-технического обучения.

«В день освобождения осужденных, избравших место жительство город Нур-Султан, применяется социальный проект «Встреча у ворот». Целью проекта является создание условий для социальной адаптации осужденных в обществе в первые дни после освобождения из мест лишения свободы. В мероприятии принимают участие представители местных исполнительных органов, неправительственных организаций и общественных объединений, сотрудники УИС и другие. Уже с первых дней сотрудники учреждения подготавливают осужденных к освобождению. Осужденные не остаются «за бортом» - отметила главный специалист Группы по воспитательной, социально-психологической работе среди осужденных Актоты Бекенова.