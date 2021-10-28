Сотрудники УИС нашли тайник с оружием

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее найден тайник с оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС по ВКО.

Сотрудники оперативного отдела учреждения ОВ-156/15 ДУИС по ВКО получив информацию об арсенале боевых запасов совместно с сотрудниками УП города Семея провели оперативную работу. В ходе проведения оперативной работы в районе Бородульхинской трассы ВКО нашли тайник, в котором было спрятано огнестрельное оружие пистолет Макарова. В ходе осмотра местности, расположенной на втором километм автомобильной трассы «Семей – граница РФ» обнаружена девятимиллиметровый пистолет Макарова, в магазине которого имелись патроны в количестве семи штук. Помимо этого из тайника изъяли металлический предмет по внешности похожий на гранату.

Уже установлено, что изъятое оружие принадлежат 37-летнему жителю города Семея.

«Была проведена хорошая, слаженная оперативная работа совместно с сотрудниками ДП города Семея. Благодаря бдительности наших сотрудников проделали эффективную и своевременную работу», - отметил начальник областного Департамента полковник юстиции Джанболат Калетаев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 287 части 3 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».