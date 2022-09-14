Сотрудники УДП задействованы в работе Съезда мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для участия в Съезде мировых и традиционных религий прибыли почти 100 делегаций из 50 стран мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал руководителя УДП Айбека Дадебаева.

В обслуживании мероприятия задействованы сотрудники предприятий и служб УДП: Автохозяйство, БМЦ, ДАЗ, Дирекция государственных резиденций, Инженерный центр УМТО, отдел официальных мероприятий, другие подразделения. Более 350 человек коллектива непосредственно участвуют в мероприятии в рамках технической поддержки – встречают высоких гостей, отвечают за их проезд, проживание, питание и медицинское благополучие.



