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    09:29, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Сотрудники УДП задействованы в работе Съезда мировых и традиционных религий

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для участия в Съезде мировых и традиционных религий прибыли почти 100 делегаций из 50 стран мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал руководителя УДП Айбека Дадебаева.

    В обслуживании мероприятия задействованы сотрудники предприятий и служб УДП: Автохозяйство, БМЦ, ДАЗ, Дирекция государственных резиденций, Инженерный центр УМТО, отдел официальных мероприятий, другие подразделения. Более 350 человек коллектива непосредственно участвуют в мероприятии в рамках технической поддержки – встречают высоких гостей, отвечают за их проезд, проживание, питание и медицинское благополучие.



    Теги:
    УДП Съезд лидеров мировых религий Астана Международная деятельность
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