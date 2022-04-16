Сотрудники УДП РК поддержали республиканскую экологическую акцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Айбек Дәдебаев сообщил о том, как сотрудники Управления Делами Президента РК поддержали республиканскую экологическую акцию «Birge – taza Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Управляющего Делами Президента Республики Казахстан.

«На уборку территории сегодня утром вышли все сотрудники.

Вместе с центральным аппаратом УДП РК на закрепленном за нами участке работали сотрудники подведомственных предприятий: Медицинского центра, Дирекции Административных зданий Президента и Правительства, Автохозяйства, Дирекции государственных резиденций, Инженерно-технического центра.

Результат – 250 человек собрали 400 мешков мусора.

Сотрудники других предприятий Управления Делами тоже вышли на субботник и поработали на закрепленных за ними участках, поддержав экологическую инициативу общества», - написал Айбек Дәдебаев.