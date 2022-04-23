Сотрудники ТРК Президента высадили деревья во время масштабной экоакции в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллектив НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» принял участие в общереспубликанской экологической акции «Бiрге - таза Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководители и сотрудники телерадиокомплекса, в том числе коллективы МИА «Казинформ» и телеканала QAZAQ TV, высадили деревья в районе ЭКСПО. Всего на участке появились около 200 новых деревьев, среди которых есть дубы и липы.

Коллектив Управления Делами Президента поддержал инициативу Главы государства об озеленении страны.

Сегодня сотрудники центрального аппарата вместе с командой Телерадиокомплекса Президента посадили аллею на столичной улице Акмешит. На отведенном акиматом участке теперь будет расти 61 дерево дуба.

Особенно приятно, что аллея находится на оживленном участке левобережья и вдоль нее будут прогуливаться сотни людей.

По словам сотрудников, участие в масштабных экологических акциях они продолжат в дальнейшем.

Граждане активно принимают участие в сегодняшней общереспубликанской экологической акции.

Ранее сообщалось , что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках акции «Бiрге - таза Қазақстан» посадил дерево в столичном Ботаническом саду и побеседовал с эковолонтерами.