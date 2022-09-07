Сотрудники ТРК Президента прошли курс мобилографии у известного режиссера Кырана Талапбека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Считающийся одним из самых перспективных молодых режиссеров Кыран Талапбек провел обучающий курс мобилографии для сотрудников Телерадиокомплекса Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В качестве базовых навыков К. Талапбек отметил важность умения быстро реагировать на происходящее и рассказал о «Теории фрейминга» - подаче той информаций, для аудитории, в том ключе, в котором выгодно нужно донести с помощью новых навыков.

Режиссер подчеркнул актуальность мобилографии в современной журналистике и объяснил, как правильно настраивать видеокамеру на смартфоне. По его словам, для того, чтобы идти в ногу со временем, необходимо правильно использовать медиаконтент.

Кыран Талапбек на практике показал, как правильно монтировать видеоконтент и объяснил, какие кадры лучше выбрать. Режиссер также предоставил обучающимся различные инструменты для монтажа видео, показал правильный шаг при съемке в движении, а также разъяснил, какие нужно выбирать ракурсы. Сотрудников телерадиокомплекса ознакомили с основами интервью, снимаемого на телефон.

Лектор подробно отвечал на каждый вопрос, что давало возможность понять основы мобилографии даже тем, кто впервые слышал о ней. Пройдя курс, журналисты поняли, что можно стать более универсальными специалистами и при правильном подходе заменить мобилографа и даже видеооператора.