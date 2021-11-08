Сотрудники ТЭЦ Семея не могут получить заработную плату
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях и СМИ распространилась информация о том, что сотрудникам ТЭЦ Семея не выплачивают заработную плату. По словам работников предприятия, вместо зарплаты предлагают талоны на молоко и продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно распространенной в сети информации, трудовые коллективы с августа текущего года не получали заработную плату, а вместо денежных средств предлагали талон на молоко и другие продукты питания. Директор центра Азат Сарпеков подтвердил, что имеется проблема с выплатой заработной платы. Однако, по его словам, зарплату не выплачивали с сентября текущего года.
«Талон на молоко ежедневно выдается сотрудникам вне зарплаты. Это считается компенсацией в связи с причинением вреда здоровью работников. В целом каждый год возникает проблема с выплатой заработной платы, потому что летом, мы не подключаем тепло, в связи с чем в центр никакие средства не поступают. В этом году ситуация повторилась. В течение 10 дней полностью погасим задолженности по заработной плате», - рассказал Азат Сарпеков.
По его словам, в этом году заработная плата сотрудников ТЭЦ выросла на 40%. На сегодня здесь работают около 1800 человек.
Начальник управления государственной трудовой инспекции ВКО Бакытбек Кизатов отметил, что со стороны работников центра не поступало жалоб и заявлений.
«Мы знаем о случившемся. Сотрудники инспекции связались с руководством центра. Они пояснили, что в скором времени решится проблема с выплатой заработной платы. Если не выплатят заработную плату, сотрудники вправе пожаловаться на руководство. При таком случае на ТЭЦ будет наложен штраф в соответствии со статьей 87 КоАП РК», - пояснил Бакытбек Кизатов.
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