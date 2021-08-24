Сотрудники театра «Жастар» привились от COVID-19 в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане сотрудники театра «Жастар» получили вакцину против коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Есть около 15 учреждений, принадлежащих управлению культуры города Нур-Султан. Там работают 1900 сотрудников. Из них 1700 получили прививки. Люди искусства получают вакцину, мы защищаем нашу внутреннюю безопасность, наш театр от опасности», - сказал руководитель управления культуры Нур-Султана Нурлан Алимжанов.

В столице стабилизируется уровень распространения опасного вируса, за прошедшие сутки выявлено 650 новых случаев заражения. Наблюдается рост числа желающих пройти вакцинацию.

«Сегодня первый компонент вакцины получают около 40 человек. Первый компонент прививки получил и я. Призываю жителей и гостей города пройти иммунизацию для обеспечения безопасности», - сказал заместитель руководителя управления культуры Нур-Султана Ермек Рахимов.

Единственный и эффективный способ вернуться к нормальной жизни – сформировать коллективный иммунитет путем вакцинации. Для этого более 60% граждан должны получить прививку против КВИ.

«Мы тесно работаем с населением. Надо думать не только о себе, но и о людях. Мы думаем о безопасности, поэтому прививаемся. Считаю, что победить пандемию COVID-19, охватившую весь мир, можно только с помощью вакцинации», - сказал актер театра Жастар Азамат Ескул.

Отметим, что в столице первый компонент вакцины против КВИ получили около 400 тысяч человек, а полную иммунизацию прошли более 310 тысяч граждан.