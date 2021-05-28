Сотрудники столичного вуза спасли девушку, прыгнувшую с моста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники службы безопасности вуза - контролер Асылбек Нуржанов, старший контролер Олжас Мусин, а также сотрудник департамент по развитию инфраструктуры Биназар Аубеков спасли девушку из воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.

26 мая 2021 года в 11.40 Асылбек Нуржанов, находясь на посту, заметил, как девушка, стоявшая на краю моста, прыгнула в воду. Он незамедлительно побежал к реке и прыгнул за ней.

«Когда я оказался там, она уже барахталась и уходила под воду. Не раздумывая долго, снял верхнюю одежду и прыгнул. Когда вынес ее на берег, она была без сознания», - рассказал герой.

Возле реки их ждал старший контролер Олжас Мусин и сотрудник Биназар Аубеков. Они оказали ей первую помощь. После на место происшествия приехали МЧС и скорая помощь.

28 мая Асылбек Нуржанов был награжден медалью «Суға батқандарды құтқарғаны үшін» (За спасение утопающих) МЧС РК.