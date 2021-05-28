РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:38, 28 Май 2021 | GMT +6

    Сотрудники столичного вуза спасли девушку, прыгнувшую с моста

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники службы безопасности вуза - контролер Асылбек Нуржанов, старший контролер Олжас Мусин, а также сотрудник департамент по развитию инфраструктуры Биназар Аубеков спасли девушку из воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.

    26 мая 2021 года в 11.40 Асылбек Нуржанов, находясь на посту, заметил, как девушка, стоявшая на краю моста, прыгнула в воду. Он незамедлительно побежал к реке и прыгнул за ней.

    «Когда я оказался там, она уже барахталась и уходила под воду. Не раздумывая долго, снял верхнюю одежду и прыгнул. Когда вынес ее на берег, она была без сознания», - рассказал герой.

    Возле реки их ждал старший контролер Олжас Мусин и сотрудник Биназар Аубеков. Они оказали ей первую помощь. После на место происшествия приехали МЧС и скорая помощь.

    28 мая Асылбек Нуржанов был награжден медалью «Суға батқандарды құтқарғаны үшін» (За спасение утопающих) МЧС РК.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Образование Астана Общество Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!