АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АФМ ведет расследование в отношении подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных на учебно-испытательные сборы и соревнования, как за рубежом, так и внутри республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По данным следствия, в период 2020-2023 гг. трофейное достижение стало повышением командировочных расходов, выделенных на учебно-испытательные сборы и соревнования, как за рубежом, так и внутри республики.

Денежные средства, полученные в виде разницы от фактически затраченных средств на командировочные расходы, передавались руководителям КГУ.

Сумма причиненного ущерба государству от противоправных выплат составила 70 млн тенге.

Вместе с тем установлен факт получения взятки руководителем КГУ в размере 4 млн тенге от тренера за положительное решение вопроса финансирования учебно-опытных сборов.

В отношении руководителя КГУ санкционирована мера пресечения в условиях содержания под стражей.

Ведется досудебное расследование. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованием ст.201 УПК по обнаружению не разглашаются.