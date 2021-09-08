Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Сотрудники столичного детского дома присвоили 25,9 миллионов тенге

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
8 Сентября 2021, 12:23
Сотрудники столичного детского дома присвоили 25,9 миллионов тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство финмониторинга РК выявило факт хищения 25,9 миллионов тенге из столичного детского дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Защита и финансовое обеспечение всех прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всегда находится под пристальным взором Агентства по финансовому мониторингу.

В рамках ОПМ «Qamqor» Агентством начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в одном из детских домов столицы.

«Следствие установило, что директор и главный бухгалтер детского дома без проведения процедур правил госзакупок, заключали договоры на поставку продуктов питания с аффилированным подконтрольным предприятием. При этом, владельцем компании являлся супруг главного бухгалтера. Должностными лицами через данную компанию из выделенных 130 млн тенге похищены 25,9 млн тенге, предназначенные на закуп продуктов для детей-сирот», - сообщили в пресс-службе АФМ.

Расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Астана   Коррупция   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге