Сотрудники столичного акимата стали реже увольняться

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В акимате Астаны значительно улучшилась кадровая ситуация, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В акимате Астаны в два раза сократился отток кадров, усилен кадровый потенциал, в том числе за счет привлечения специалистов частного сектора, выпускников программы «Болашак» и академии госуправления. В контексте формирования клиентоориентированного, автоматизации госуслуг, создания более комфортных и без барьерных условий видится одним из приоритетных направлений», - сказала на совещании в акимате руководитель Департамента АДГСПК по Астане Жазира Жылкышиева.

Она также рассказала о необходимых, по ее мнению, мероприятиях, которые помогут устранить характерные для всех госорганов недостатки.

«Необходимо усилить взаимодействие с общественностью, получение госслужащими электронных госуслуг, на сегодня все госслужащие города имеют ЭЦП. В этой связи считаем, что госслужащим необходимо получать госуслуги только в электронном формате, не посещая ЦОН», - сказала она.

Ж. Жылкишиева также напомнила, что с февраля текущего года запущен совместный проект «Астана - Адалдык аланы», в рамках которого актуализированы базы в сфере социальной защиты.

«Также проведена оптимизация и модернизация 10 поликлиник, детского дома, школы-лицей 54, в результате чего сэкономлено десятки миллионов тенге, которые направлены на повышение качества услуг и на повышение заработной платы работников. Ведётся работа по созданию первого в Казахстане Центра городских услуг, в котором горожане смогут получать более 40 видов услуг. Концепция центра уже утверждена», - заключила она.