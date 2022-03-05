Сотрудники столичного аэропорта поздравили пассажирок с женским праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном аэропорту сегодня по-особенному чувствуется праздничная атмосфера. Сотрудники воздушной гавани в преддверии Международного женского дня встречают пассажирок с букетами тюльпанов и живой музыкой. К слову, в этом году планируется раздать 15 тысяч букетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уже два года подряд Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев поздравляет своих пассажирок с музыкальной концертной программой и букетами тюльпанов. Эта акция в прошлом году проводилась только один день, а в этом году будет продолжаться три дня: 5,6,7 марта.

«Более 15 тысяч букетов раздадим за эти три дня. Это ежегодная традиция, которой мы придерживаемся второй год. Это весенний праздник. Нам в этом помогает Государственная концертная организация «Қазакконцерт» имени Розы Баглановой. Мы дарим праздничное настроение. Все сотрудники службы авиационной безопасности, подразделения САБ поздравляют и дарят праздничное настроение девушкам. Акция проводится с 10:00 утра до 12:00 часов – это пик наплыва пассажиров. Ежедневый пассажиропоток составляет более 10 тысяч человек, половина из них – женщины», - отметил пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов.

На первом и втором этажах звучат полюбившиеся нам песни, и вокруг – женщины с улыбкой на лице и букетом тюльпанов, что символизирует 8 марта.

Отметим, что в столичном аэропорту вместе с Кокшетауским филиалом работают 2200 человек, из них 860 женщин, которым также сегодня оказали знаки внимания.

«Уже чувствуется праздничная атмосфера. Прилетела из Индии, теперь дальше лечу путешествовать», - поделилась Кенже.

«Впервые получаю цветы в аэропорту. Лечу в Костанай. Этот праздник олицетворяет приближение весны. Нам очень приятно внимание, уделенное сильным полом, и живая музыка, которая звучит сегодня», - отметила Валентина.

«Так очень приятно. Было неожиданно. Каждый год в исполнении инструментального оркестра слушаем классическую музыку. А цветы получаю в аэропорту впервые. Наверное, самое важное для женщины – когда поздравляют близкие, дарят незабываемые эмоции», - сказала сотрудница Air Astana Тазагуль.