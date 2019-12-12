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вчера 23:59
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вчера 20:02
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вчера 19:57
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Сотрудники СОБРа провели зарядку с воспитанниками детдома в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В рамках Года молодежи сотрудники Специального отряда быстрого реагирования департамента полиции города Шымкента провели утреннюю зарядку с ребятами детского дома №4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Шымкента.
Здесь воспитываются дети от 4 до 18 лет. Визиты сотрудников полиции в это детское учреждение носят регулярный характер. Спорт начинается с зарядки, а зарядка со стражами порядка – это правопорядок в нашей стране и здоровье нации.
Полицейские показали ребятам комплекс физических упражнений. Малыши с полицейскими старательно выполняли наклоны, приседания, махи ногами, прыжки на скакалке. После зарядки полицейские показали элементы боевых приемов борьбы, играли с ребятами в подвижные игры. Малыши с пользой для здоровья и весело провели время.
Цель проведенного полицейскими мероприятия - приобщить детей к здоровому образу жизни и научить основам физической культуры.
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