Сотрудники СОБР выбили дверь и вынесли ребенка из горящей квартиры в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы сотрудники СОБР выбили дверь и вынесли ребенка из горящей квартиры в одной из многоэтажек города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в полиции, в ходе пешего патрулирования бойцы СОБР департамента полиции Алматы старший инспектор майор полиции Бауржан Аязбаев и инспектор капитан полиции Серикжан Едренов приняли по рации тревожный сигнал о том, что рядом, в одном из ЖК многоэтажного дома, горит жилая квартира, внутри которой находится человек.

Прибыв на место, полицейские заметили клубы дыма из окон третьего этажа. На лестничной площадке полицейские застали мать и отца, бьющих в дверь, из-за которой чувствовался запах гари. Родители сообщили, что в квартире находится 13-летняя дочь.

«На месте также присутствовал сосед по площадке, именно он обзвонил все специальные службы города. Но время шло, надо было действовать. Бойцы мгновенно оценили ситуацию и приняли решение взламывать дверь и спасать девочку. Сосед Болатжан принес топор, которым наши ребята в считанные секунды взломали дверь и вытащили ребенка наружу, передав его подоспевшим медицинским работникам. Безусловно, бойцы сделали то, что от них требовалось в экстренной ситуации. Кто-то скажет, что это не героизм, что это их работа. Так и есть, инспекторы выполняли свой служебный долг – оказание помощи людям в любой экстренной ситуации. И парни сделали это грамотно, смело», - рассказал командир специального отряда быстрого реагирования Сергей Афанасенко.

Как выяснилось, 13-летняя девочка пришла домой после учебы, поставила греть еду на газовую плиту, пошла в свою комнату, прилегла на кровать и уснула в наушниках. На момент возникновения пожара девочка спала и, надышавшись дымом, не могла встать самостоятельно. Только слаженные и оперативные действия сотрудников СОБР предотвратили худшие последствия.





Фото: www.instagram.com/almaty_police_department