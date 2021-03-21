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    17:36, 21 Март 2021 | GMT +6

    Сотрудники службы пробации в Карагандинской области несут службу на лошадях

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники службы пробации Каркаралинского района ДУИС по Карагандинской области несут службу на лошадях. На территории Карагандинской области в период с 15 по 24 марта 2021 года проводится Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Пробация». В ходе ОПМ были образованы мобильные группы из числа сотрудников службы пробации, участковых инспекторов полиции и прокуратуры района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проверками по месту жительства и работы охвачены все жители района, состоящие на учете службы пробации по категории приговорной и постпенитенциарной пробации.

    При этом следует отметить, что для проверки подучетного контингента, проживающего на зимовках, куда затруднительно добраться в зимнее время, мобильная группа использует коней как транспорт для передвижения по пересеченной местности вплоть до несколько десятка километров в день.

    Помимо проверок нахождения подучетного контингента на местах, мобильная группа проводит беседы, в ходе которых доводится о соблюдении правовых, общеэтических норм, как в быту, так и на рабочих местах. Также проводят обследования жилищно-бытовых условий проживания, что необходимо для определения вида и объема социально-правовой помощи.

    «Указанные меры позволят не только своевременно оказать социально-правовую помощь нуждающимся лицам, но также способствует своевременному предупреждению риска повторных правонарушений со стороны подучетного контингента», - сообщила начальник службы пробации Каркаралинского района капитан юстиции Аяулым Мукажанова.

    В первые дни проведения ОПМ «пробация» сотрудники службы пробации города Сатпаев составили материал о замене условного наказания на арест в отношении девяти подучетных лиц.



    Теги:
    Карагандинская область Общество
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