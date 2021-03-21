Сотрудники службы пробации в Карагандинской области несут службу на лошадях
Проверками по месту жительства и работы охвачены все жители района, состоящие на учете службы пробации по категории приговорной и постпенитенциарной пробации.
При этом следует отметить, что для проверки подучетного контингента, проживающего на зимовках, куда затруднительно добраться в зимнее время, мобильная группа использует коней как транспорт для передвижения по пересеченной местности вплоть до несколько десятка километров в день.
Помимо проверок нахождения подучетного контингента на местах, мобильная группа проводит беседы, в ходе которых доводится о соблюдении правовых, общеэтических норм, как в быту, так и на рабочих местах. Также проводят обследования жилищно-бытовых условий проживания, что необходимо для определения вида и объема социально-правовой помощи.
«Указанные меры позволят не только своевременно оказать социально-правовую помощь нуждающимся лицам, но также способствует своевременному предупреждению риска повторных правонарушений со стороны подучетного контингента», - сообщила начальник службы пробации Каркаралинского района капитан юстиции Аяулым Мукажанова.
В первые дни проведения ОПМ «пробация» сотрудники службы пробации города Сатпаев составили материал о замене условного наказания на арест в отношении девяти подучетных лиц.