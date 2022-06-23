23 Июня 2022 10:58

Сотрудники Службы госохраны спасли девушку от грабителей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Задержанный гражданин уже был судим ранее. Проводится досудебное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу государственной охраны РК.

«22 июня сотрудники Службы государственной охраны РК Бақдаулет Намиалиев и Фархат Сатуов, возвращаясь с боевого дежурства, пресекли готовящееся преступление вдоль проспекта Абылайхана в Нур-Султане. Сотрудники СГО РК моментально отреагировали на то, что мужчина напал на молодую девушку и пытался завладеть ее мобильным телефоном.

Бақдаулет и Фархат задержали нарушителя и передали прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции», - сообщили в СГО РК.

Несовершеннолетней девушке оказали психологическую и первую медицинскую помощь. Как выяснилось позднее, задержанный гражданин оказался ранее судимым лицом. По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование по ст.191, ч.2, п.1 УК РК.

Сознательными действиями сотрудники Службы государственной охраны подтвердили свое мужество, показали волевой характер и профессионализм.