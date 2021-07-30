Сотрудники скорой помощи Нур-Султана рассказали о пациентах с КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице ежесуточно выявляется не менее 1300 случаев заражения коронавирусом. Как отмечают врачи, на реанимационные койки поступают те пациенты, которые не вакцинировались, также занимались самолечением, чем довели себя до крайне тяжёлого состояния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

По данным ситуационного центра, на утро 30 июля 238 пациентов с КВИ находятся в отделении реанимации, на ИВЛ - 45 человек. Напомним, ситуационный центр был создан в июне 2020 года для координации работы медучреждений города и равномерного распределения пациентов с КВИ по стационарам.

«За прошедшие сутки госпитализировано 347 человек. Коечный резерв заполняется мгновенно. Картина, как мы видим, неутешительная. Ко всему этому, увеличилось и количество амбулаторных пациентов с КВИ. Если на прошлой неделе лечение на дому получали чуть более 10 тыс. человек с коронавирусом, то на сегодня это уже свыше 12 тыс. пациентов», - рассказали специалисты.

Большую нагрузку в работе из-за роста заболевших, по словам специалистов, испытывает скорая помощь, в том числе мобильные бригады при организациях ПМСП.

«Количество вызовов достигает до 3500. Вызовы, связанные с КВИ достигло до 300 за сутки. Большая часть пациентов с клиникой КВИ (более 90%), которые обратились на службу 103, это не вакцинированные пациенты и те, кто поздно обращается за медицинской помощью, занимался самолечением. Когда бригады приезжают к пациентам, кто-то из них уже едва разговаривает, еле дышат. Бывает, что в пути в стационар им становится хуже, и мы просто мчимся на всех парах до госпиталя», - отмечает фельдшер бригады СМП Азамат Алькенов.

Как утверждают специалисты, вызывают часто «скорую» граждане, которые участвовали в торжественных мероприятиях и игнорировали требования по ношению медицинских масок.

По поручению акима столицы количество мобильных бригад увеличено более чем наполовину. Это поможет значительно разгрузить работу скорой помощи, медучреждений города.

Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье окружающих и близких людей.



