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Сотрудники сельхозуправления подозреваются в хищении 50 млн тенге
26 Мая 2022 10:55

Сотрудники сельхозуправления подозреваются в хищении 50 млн тенге

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления сельского хозяйства Алматинской области подозреваются в хищении 50 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

Антикоррупционной службой Алматинской области зарегистрировано досудебное расследование по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК в отношении экс-руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области и других должностных лиц, которые группой лиц по предварительному сговору с руководителем финансового института совершили хищение бюджетных средств в сумме 50 млн тенге.

Средства выделялись на субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса, в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы. Хищения были совершены путем поставки сельскохозяйственного оборудования по завышенной стоимости.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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