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Сотрудники противопожарной службы Бельгии вышли на акцию протеста

Автор:  
Арнур Рахимбеков
8 Марта 2023, 01:37
Сотрудники противопожарной службы Бельгии вышли на акцию протеста Фото: Belga/Philippe Francois

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во вторник одна из станций брюссельского метро была закрыта из-за акции протеста сотрудников противопожарной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации СМИ, вокруг станции собралось более 500 полицейских, пожарных и машин скорой помощи. Станция метро «Артс-Луа» находится недалеко от зданий федерального правительства Бельгии, и протестующие планировали встретиться с министром внутренних дел Аннелис Верлинден.

«Гражданская безопасность в нашей стране навсегда забыта. Инвестиции в государственные услуги недостаточны по сравнению с другими странами», - заявил местным СМИ Эрик Лабурдетт, представитель профсоюза пожарных VSOA.

«Рабочая нагрузка увеличивается, но количество сотрудников постоянно сокращается» - добавил представитель профсоюза.

Протестующие сотрудники противопожарной службы настоятельно призывают правительство делать больше для их работы, расширить необходимое финансирование.


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