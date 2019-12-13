+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 1 °С
USD 384.63 EUR 427.98
RUB 6.08 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сотрудники прокуратуры подозреваются в вымогательстве у предпринимателя 50 млн. тенге

13 Декабря 2019 17:21
Поделиться:
Сотрудники прокуратуры подозреваются в вымогательстве у предпринимателя 50 млн. тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности РК совместно с Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК в декабре текущего года пресечена противоправная деятельность должностных лиц органов прокуратуры, связанная с вымогательством денежных средств в особо крупном размере у представителя индивидуального предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Новости по теме

Директор филиала Республиканского противоэпизоотического отряда подозревается в коррупции
В столице запустили сервисный центр «ANTIKOR ORTALYGY» О популярных и необычных «подарках» госслужащим рассказали в Антикоррупционной службе Судья административного суда Сарыагашского района подозревается в получении взятки

«10 декабря в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области задержаны с поличным старший прокурор Управления уголовного преследования Главной транспортной прокуратуры РК Кутанов Альжаппар Магауянович и заместитель начальника Управления по защите общественных интересов прокуратуры ВКО Рамазанов Айдос Асуланулы при получении от предпринимателя вымогаемых денежных средств в размере 50 млн. тенге», - говорится в сообщении.

В отношении задержанных продолжается досудебное расследование по ст.194 ч.4 п.2 («Вымогательство») Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Генпрокуратура, КНБ РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив