Сотрудники прокуратуры подозреваются в вымогательстве у предпринимателя 50 млн. тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности РК совместно с Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК в декабре текущего года пресечена противоправная деятельность должностных лиц органов прокуратуры, связанная с вымогательством денежных средств в особо крупном размере у представителя индивидуального предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«10 декабря в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области задержаны с поличным старший прокурор Управления уголовного преследования Главной транспортной прокуратуры РК Кутанов Альжаппар Магауянович и заместитель начальника Управления по защите общественных интересов прокуратуры ВКО Рамазанов Айдос Асуланулы при получении от предпринимателя вымогаемых денежных средств в размере 50 млн. тенге», - говорится в сообщении.

В отношении задержанных продолжается досудебное расследование по ст.194 ч.4 п.2 («Вымогательство») Уголовного кодекса Республики Казахстан.