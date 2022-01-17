Сотрудники предприятий Управления делами Президента поддержали фонд «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллективы центрального аппарата и всех подведомственных предприятий Управления Делами Президента Республики Казахстан приняли решение поддержать инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании социального общественного фонда «Қазақстан Халқына», перечислив однодневный заработок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления.

Фонд «будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Например, помощью детям с редкими заболеваниями, ведь для большинства семей расходы на лечение попросту неподъемные. Окажем содействие способным детям, поддержим культуру, поможем Алматы оправиться от страшной трагедии. Из средств этого фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих», – сказал Президент Казахстана, объявляя поручение о создании фонда.

Глава государства подчеркнул, что «Қазақстан Халқына» может стать инструментом консолидации общества.



