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Сотрудники посольства и студенты Казахстана в Бельгии приняли участие в турнире по мини-футболу

12 Декабря 2022, 02:41
Сотрудники посольства и студенты Казахстана в Бельгии приняли участие в турнире по мини-футболу

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу в брюссельском спортцентре «Foret de soignes» состоялся любительский турнир по мини-футболу среди команд дипломатических представительств Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, а также казахстанских студентов, обучающих в Бельгии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Пять команд дипломатов и студенческой молодежи провели между собой несколько игр при активной поддержке своих болельщиков.

В результате упорной борьбы между участниками победу одержала команда Беларуси.

По окончанию турнира состоялась церемония награждения команд с участием глав дипмиссий Казахстана и Беларуси, которые вручили победителям и участникам памятные кубки.


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