Сотрудники полиции задержали мужчину на территории школы Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Антиобщественный инцидент предотвратили на территории школы Тараза полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«Оперативность и четкость действий проявили школьный инспектор и участковые полицейские при задержании нетрезвого мужчины на территории школы, - пояснили в пресс-службе ведомства. – В дневное время, находясь на территории одной из школ города Тараза, неизвестный мужчина нецензурно выражался в адрес проходящих и учащихся школы. Чтобы предотвратить непредвиденный инцидент от агрессивно настроенного, в состоянии опьянения, нарушителя общественного порядка, школьный инспектор вывел его за пределы школьного двора. Но он не подчинялся требованиям инспектора и оказывал сопротивление. Школьный инспектор, применив ряд боевых приемов, справился с нарушителем, тем самым обеспечив безопасность детей».

Затем на место происшествия прибыли участковые инспекторы из опорного пункта, установили личность задержанного, который оказался 41-летним правонарушителем, и доставили его в наркологический диспансер. В ходе медицинского освидетельствования медики зафиксировали среднюю степень алкогольного опьянения.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Как выяснилось, мужчина ранее не судим, но привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Начато досудебное расследование по ст. 380 ч.1 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

Напомним, что в Таразе произошел трагический случай в школьном туалете. По горячим следам установлен и задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Установить подозреваемого помогли видеокамеры. Это 38-летний житель областного центра, ранее судим за кражу, не женат, он водворен в ИВС города Тараза.

После трагического инцидента по поручению акима области Аскара Мырзахметова департаментом полиции Жамбылской области создана рабочая группа по выявлению недостатков в обеспечении безопасности учеников в школах, в том числе нехватки школьных инспекторов и видеокамер, отсутствия ограждения территорий учебных заведений, оборудования санузлов и других проблем. Теперь сотрудники полиции совместно с представителями школьной администрации будут ежедневно, в дневное и вечернее время, патрулировать территории, прилегающие к школам. Пересмотрен алгоритм действий школьных инспекторов. Прорабатывается вопрос вывода изображений из школьных камер видеонаблюдения не только в кабинет директора, но и в кабинеты заместителя директора по воспитательной работе и школьного инспектора.