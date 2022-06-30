30 Июня 2022 14:20

Сотрудники полиции смогут отслеживать угон авто на платных дорогах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У столичных полицейских нет доступа к видеокамерам наблюдения на платных дорогах для отслеживания угона авто, поэтому ведется работа по интеграции Центра оперативного управления с компанией «КазАвтоЖол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На платных дорогах, где имеются шлагбаумы, установлены камеры видеонаблюдения. Мы добиваемся интеграции с «КазАвтоЖол», чтобы у сотрудников полиции был доступ к архиву камер видеонаблюдения. Допустим, совершен угон автотранспорта. Из города машина выезжает в сторону Караганды на платной дороге. Чтобы отследить движение машины, нам приходится направлять официальный запрос в «КазАвтоЖол». Все это занимает время. Мы добиваемся интеграции, чтобы оперативно реагировать на такие факты. У сотрудников полиции будет доступ к платным дорогам «КазАвтоЖол», - пояснил начальник отдела криминальной полиции управления полиции Есильского района Самгат Тынышев.

Полицией Нур-Султана ведется дополнительная работа по выведению камер видеонаблюдения на платных дорогах «КазАвтоЖол».

«В рамках взаимодействия с другими органами и гражданскими организациями мы интегрируем камеры видеонаблюдения с «КазАвтоЖол», что поможет дальнейшему оперативному раскрытию преступлений», - добавил спикер.

На территории столицы установлены 27 тыс. камер видеонаблюдения. Из них 1585 камер Центра оперативного управления, 13 тыс. камер «Сергек» и 5 тыс. камер облачного наблюдения. Это позволяет оперативно реагировать на преступления, в том числе и по факту краж.