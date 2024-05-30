Сотрудники ОВД четырех регионов РК брали взятки на системной основе

Антикоррупционной службой особое внимание уделяется пресечению коррупции в правоохранительных органах. В этом месяце осуждены ряд руководителей органов внутренних дел. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Судом города Усть-Каменогорск оглашен приговор в отношении начальника отдела административной полиции городского управления Тернопольского А.А. и других лиц по фактам взяточничества. Он на системной основе получал взятки в сумме от 20 до 50 тысяч тенге за незаконную выдачу автотранспортных средств со специализированных стоянок.

Приговором суда ему наложен штраф с лишением специального звания «подполковник полиции». Вместе с тем приговором за посредничество во взяточничестве осуждены командир взвода батальона патрульной полиции УП г.Усть-Каменогорска Байтанбалиев Р.А. и инспектор УАП ДП ВКО Еренбаков М.Б., а также за пособничество – начальник караула пожарной части №5 Биекенов Д.Т. Общая сумма штрафов составила более 22 млн тенге.

В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны начальник отдела дознания УП района Есиль столицы Жуманов Е. осужден к 5 годам условно. Он признан виновным за заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности обвиняемого в совершении тяжкого преступления и фальсификации доказательств. Приговоры вступили в законную силу.

Районным судом Актюбинской области на 5 лет 6 месяцев лишения свободы осужден заместитель начальника отдела полиции Мартукского района областного департамента полиции Ергалиев А.М.

Он признан виновным в превышении должностных полномочий путем незаконной передачи в частную собственность вещественных доказательств (более 612 тысяч пачек сигарет), повлекшим причинение ущерба государству на сумму более 243 млн тенге.

Актауским городским судом к 3 годам 6 месяцам лишения свободы приговорен заместитель начальника управления миграционной службы областного департамента полиции Калмурзаев Ш., получивший взятку в сумме 3 млн тенге от иностранца за общее покровительство при пребывании на территории страны.

Все осужденные лица лишены специальных званий и права занимать должности на государственной службе. Приговоры не вступили в законную силу.